Gold vor drittem Wochengewinn nach erneuter Hoffnung auf Fed-Zinssenkung

Die Goldpreise bewegten sich am Freitag in der Nähe eines Fünf-Wochen-Hochs und sorgten für die dritte Woche in Folge mit Kursgewinnen, da die Anfang der Woche veröffentlichten US-Inflationsdaten die Erwartung wiederbelebten, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr mehr als einmal senken könnte. Dies geht aus einem Bericht von Reuters hervor. Der Goldpreis wurde durch die Schwäche des Dollars unterstützt, nachdem die Inflationsdaten in dieser Woche die Erwartung einer Zinssenkung stützten, sagte Ajay Kedia, Direktor bei Kedia Commodities in Mumbai. "Wir sehen eine Unterstützung bei 2.694 $ und ein Durchbrechen der 2.720 $-Marke wird die Preise in Richtung 2.770 $ treiben", erklärte er.Die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der Fed sind gestiegen, nachdem die Daten am Mittwoch eine schwächer als erwartete Kerninflation zeigten und Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag sagte, dass drei oder vier Zinssenkungen in diesem Jahr noch möglich seien, wenn sich die US-Wirtschaftsdaten weiter abschwächen. "Während die Markterwartungen bezüglich der Zinssenkungen der Fed weiterhin von entscheidender Bedeutung sind, glauben wir, dass Gold seine Attraktivität als Risikodiversifizierer inmitten makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten behalten wird", so die Analysten der ANZ. "Wir gehen davon aus, dass die Sensitivität von Gold gegenüber seinen traditionellen Einflussfaktoren – Zinsen und US-Dollar – auch 2025 volatil bleiben wird."Der designierte US-Präsident Donald Trump wird nächste Woche seine zweite Amtszeit antreten, und die Aufmerksamkeit richtet sich weiterhin auf seine Politik, von der Analysten erwarten, dass sie die Inflation anheizen wird, so Reuters. "Die erhöhte Unsicherheit im Zusammenhang mit der neuen Regierung und ihren möglichen Maßnahmen wirkt sich auf Gold als kurzfristiges Volatilitätsinstrument aus", sagte Michael Langford, Chief Investment Officer bei Scorpion Minerals.© Redaktion GoldSeiten.de