Egon von Greyerz: Bereiten Sie sich auf die Betonwand vor!

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:30 Bringt Trump mehr Unberechenbarkeit, kann er Kriege beenden?

4:20 Finanzprobleme werden mit Trump nicht verschwinden

5:10 Der Bestand an Neuwagen in den USA stieg um 50% gegenüber dem Vorjahresmonat

6:10 Kreditkartenschulden steigen, Hauspreise sinken, Zinsen bleiben hoch

7:30 Langfristige Zinsen werden die kurze mit nach oben ziehen

9:20 Mit Trumps Amtsübernahme wurde die Schuldengrenze erreicht

11:20 Die Schuldengrenze ist eine Farce

12:40 Warum sind Reverse-Repos sind fast bei null?

13:50 Mit der Wirtschaftskrise werden die Banken wieder hohe Summen von der FED benötigen

14:20 Eine neue Immobilienpleite in China!

15:30 Renditeanstieg in Japan könnte Anleihe-Crahs hervorrufen

17:55 Das Schuldenproblem ist global und eine Ära endet jetzt

19:30 Die ETF-Goldbestände steigen und Gold steigt in fast allen Währungen

20:50 Jetzt muß man das Vermögen schützen, um es nicht zu verlieren

21:50 Ein halbes Prozent des Welt-Finanzvermögens ist in Gold

22:55 Die meisten Anleger steigen immer zu spät ein

24:00 Gold wird um Vielfache steigen, nicht nur durch Zentralbanken-Käufe

26:30 Trump sprach von einem "Goldenen Zeitalter"

Mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vollzieht sich eine Zeitenwende. Aber wird die Euphorie nachhaltig sein? Die Mathematik kann Trump nicht ändern und er wird das Schuldenproblem nicht lösen.In der harten Realität leiden viele Verbraucher weiter, was man z.B. an den wachsenden Neuwagenbeständen sieht. Die Hauspreise fallen und die Zinsen bleiben weiterhin hoch und werden sehr wahrscheinlich weiter steigen.Eine kleine Wende zeichnet sich beim Gold ab, denn die ETF-Bestände steigen erstmals wieder an. Der Prozeß wird noch lange anhalten, besonders angetrieben durch Zentralbanken-Käufe. Peter Schiff rechnet mit starken Renditeanstiegen in Japan, die weltweite Auswirkungen haben können. Dabei bleibt der Goldanteil am Welt-Finanzvermögen niedrig und reflektiert überhaupt nicht die akuten Risiken. Schützen Sie Ihr Vermögen jetzt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)