Was Trumps Zölle für Silber bedeuten könnten

Wird in den USA ein Pauschalzoll auf alle Importe aus den drei Ländern Mexiko, Kanada und China erhoben, sind alle Edelmetalle betroffen. Innerhalb des Edelmetallkomplexes dürfte Silber allerdings kurzfristig am stärksten betroffen sein, da der US-Silbermarkt ein strukturelles Defizit aufweist und zur Deckung der Inlandsnachfrage auf Silber aus Mexiko und Kanada angewiesen ist. Dies berichtet Metals Focus in seinem Precious Metals Weekly.Da das jährliche Inlandsangebot (Minenproduktion plus Recycling) in den letzten Jahren zwischen 70 und 80 Mio. Unzen schwankte, war der US-Silbermarkt mit einem anhaltenden strukturellen Defizit konfrontiert. Dies führte zu erheblichen Importen von Silberbullion in das Land. Diese beliefen sich im Zeitraum 2020-23 auf durchschnittlich 193 Mio. Unzen pro Jahr, wobei die Gesamtimporte im Zeitraum Januar-November 2024 bei über 150 Mio. Unzen lagen. Die Silberbullionexporte in die USA werden von Mexiko und Kanada dominiert. Zusammen machten sie seit 2010 74% der Silberlieferungen in die USA aus, Metals Focus.In ihrem Basisszenario gehen die Experten von Metals Focus davon aus, dass eine pauschale Zollerhöhung gegenüber Mexiko und Kanada unwahrscheinlich ist und Silberimporte höchstwahrscheinlich von den neuen Zöllen ausgenommen werden. Solange jedoch keine Klarheit über die Zollpläne von Präsident Trump herrscht, dürften die EFPs für Silber aufgrund von Befürchtungen über mögliche Lieferunterbrechungen volatil bleiben. Diese überdurchschnittlichen Preisschwankungen und potenziellen Störungen werden auch den weiteren Aufbau von Lagerbeständen an der CME begünstigen.Selbst unter der Annahme, dass zusätzliche Zölle auf Silberimporte vermieden werden, wird die von Präsident Trump vorgeschlagene Handelspolitik gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern den Silbermarkt laut Metals Focus vor Herausforderungen stellen. Insbesondere die Gefahr eines eskalierenden Handelskriegs habe die globalen Wirtschaftsaussichten bereits belastet. Zusammen mit der schwächelnden chinesischen Wirtschaft dürfte dies das Interesse der Anleger an Industrierohstoffen im Allgemeinen dämpfen, was wiederum den Silberpreis belasten dürfte.