Frank Giustra: 2026 wird sich der Weltmarkt für Gold grundlegend verändern

Laut Frank Giustra, CEO der Fiore Group, steht dem Goldmarkt ein großer globaler Wandel bevor, der den Preis in die Höhe treiben wird. Am Rande des Future Minerals Forum sprach Giustra mit Paul Harris von Kitco Mining darüber, wie Blockchain-basiertes fraktioniertes Gold die TikTok-Generation anziehen, den Goldpreis verändern und die Zukunft der Edelmetalle revolutionieren könnte. "Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit David Tate, dem Präsidenten des World Gold Council", sagte Giustra. "Sie arbeiten seit fünf Jahren mit den 20 größten Goldbanken zusammen. Sie gehen davon aus, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem die Infrastruktur geschaffen wird, weil alles über Glasfaser verbunden sein wird. Und 2026 wird das digitale Gold auf den Markt kommen."Diese digitale Form von Gold wird teilbar und sofort übertragbar sein, was den Zugang für technikaffine Anleger erleichtert. Um die jüngere Generation an den Goldmarkt heranzuführen, müsse man ihn technologisch bequem machen, so Giustra. Darüber hinaus wird die Beteiligung von Geschäftsbanken erhebliche Auswirkungen haben. "Obwohl Gold für die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ein erstklassiger Vermögenswert ist, gilt dies nicht für Geschäftsbanken", erklärte Giustra. "Wenn Geschäftsbanken Gold als Sicherheit verwenden wollen, erhalten sie einen Abschlag von 85% auf den Wert, das heißt, sie bekommen nur 15% des Wertes als Sicherheit. Die Banken werden begeistert sein, denn sie können ihre Goldpositionen als Sicherheiten verwenden, wie sie es mit anderen erstklassigen Vermögenswerten wie Schatzanweisungen tun. Das wird Gold für die Weltöffentlichkeit viel attraktiver machen."Auch ohne die digitale Komponente werde der Goldpreis aufgrund der anhaltenden Käufe der Zentralbanken und der Entdollarisierung steigen. Der Experte sprach auch darüber, wie Bergbauunternehmen ihre Marketingstrategien modernisieren müssen, indem sie sich an den Ansätzen der Kryptowährungsbranche orientieren. "Die Goldminenindustrie und der Bergbau im Allgemeinen leben noch in der Vergangenheit", sagte er und betonte die Notwendigkeit von Innovationen, um jüngere Investoren anzuziehen.© Redaktion GoldSeiten.de