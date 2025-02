Royal Mint: Anleger kaufen vor neuen Fiskaljahr massenhaft Bullion

Der Verkauf von Goldbullion steigt sprunghaft an, da Anleger versuchen, sich vor politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen zu schützen – und auch vor der Kapitalertragssteuer, so die Seite CityAM . Nach Angaben der Royal Mint stiegen die Einnahmen aus dem Verkauf von Goldbullion im Jahr 2024 um 9% und erreichten damit einen neuen Rekordwert. Allein im letzten Quartal 2024 wurden 153 Prozent mehr verkauft als im dritten Quartal 2023.Die Münzprägeanstalt verzeichnete einen starken Anstieg der Verkäufe aller Goldprodukte (Goldbarren, digitales Gold und Goldmünzen), wobei die Zahl der Goldkäufer um 12% zunahm. Der Umsatz aus dem Verkauf von Goldmünzen stieg im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum dritten Quartal um 56% und im Vergleich zum vierten Quartal 2023 um 206%. Stuart O'Reilly, Market Insights Manager bei der Royal Mint, sagte: "Eine Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Volatilität führte dazu, dass der Goldpreis im Jahr 2024 mehrere historische Höchststände erreichte."Investitionen in Gold können in Großbritannien auch von der Kapitalertragssteuer (CGT) befreit werden. Dies kann das Edelmetall als Anlage für diejenigen interessant machen, die ihre ISA (Individual Savings Accounts)- und Sipp (Self-Invested Personal Pensions)-Freibeträge bereits vor dem am 5. April endenden Steuerjahr ausgeschöpft haben. Vor allem Goldmünzen wie Britannias und Sovereigns sind von der CGT befreit, allerdings nur, wenn sie von der Royal Mint hergestellt wurden.© Redaktion GoldSeiten.de