Coeur Mining Inc. bald mit einem Ausbruch?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Im Anschluss an die gestrige Beschau einer Mine mit dem Schwerpunkt Silber soll heute direkt das zweite amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. analysiert werden. Zuletzt am 10. September 2024 hier gecovert wird es doch einmal wieder Zeit für ein Update. Dabei schlägt sich die Aktie unverändert tapfer, sodass man mehr als nur einen Blick auf den Kursverlauf werfen sollte. Mehr dazu im Nachgang.Im Vergleich zu so manchen Aktien schlägt sich Coeur Mining tatsächlich tapfer. Vielmehr könnte sich bei einem wiedererstarkenden Silberpreis ein Ausbruch über 7,25 USD eröffnen. Dieser wäre im Rahmen der mehrmonatigen Seitwärtsphase als Befreiungsschlag zu interpretieren, sodass im luftleeren Raum auf der Oberseite einiges an Potenzial freigesetzt werden könnte. Neben runden Marken wie 8,00 USD und darüber 9,00 USD je Anteilsschein würde definitiv und unter dem Blickwinkel der mittel- bis langfristigen Brille das Level von 10,00 USD in das Visier der Bullen rücken.Natürlich kann sich dieser Ausbruch auch noch etwas hinziehen, da sich eine Art symmetrisches Dreieck aufgebaut hat, welche eine sich zuspitzende Kursentwicklung bis in den März hinein nicht ausschließt. Der Knoten auf der Oberseite dürfte jedoch ganz klar über 7,25 USD platzen. Demgegenüber wäre ein Abtauchen unter die Unterstützung von 6,10 USD negativ zu interpretieren.Abgaben bis 5,52 USD wären in der Konsequenz mindestens zu erwarten, bevor darunter die langfristige Aufwärtstrendlinie in Verbindung der Horizontalunterstützung bei 4,78 USD auf die Agenda rücken dürfte. Spätestens dort erscheint die Aktie gut abgesichert, was einer weiteren Schwächephase entgegen spricht. Doch soll man bekanntlich niemals nie behaupten und so muss die charttechnische Situation im Falle eines solchen Ausverkaufs neu bewertet werden. Denn ein Rückgang unter 4,78 USD würde zwangsläufig Kurse bis mindestens zur nächsttiefer gelegenen Unterstützung von 4,40 USD initiieren.Die anhaltende mehrmonatige Konsolidierung verschafft der Aktie eine unverändert stabile Ausgangslage. Sollten sich die Kurse hierbei über den Widerstand von 7,25 USD erheben können, würde sich ein Lauf über 8,00 beziehungsweise 9,00 USD je Anteilsschein ergeben. Das Kursziel auf mittel- bis langfristiger Sicht ist dabei im Bereich von 10,00 USD zu sehen.Trotz der sich andeutenden Stabilisierung bleibt die Unterseite für die Bären interessant. Ein Abtauchen unter 6,10 USD könnte als Verkaufssignal wirken und in weiterer Folge einen Rücklauf bis 5,52 USD bewirken. Unterhalb von 5,52 USD würde auch schon das Niveau von 4,78 USD interessant werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.