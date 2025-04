Rezession der Ungewissheit

Quelle: Scott Lincicome

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass wir eine dieser "Wochen, in denen Jahrzehnte passieren" haben. Beachten Sie aber auch, dass wir noch hier sind. Ihre Investitionen und Unternehmen mögen angeschlagen sein, aber Sie sind noch im Spiel. Schnelllebige Ereignisse sind in meinen Artikeln nur schwer zu erfassen. Alles, was ich sage, könnte sich als lächerlich falsch erweisen, wenn Sie es lesen. Ich musste beim Schreiben dieses Artikels einige Male zurückgehen. Aber wir wissen einige Dinge mit relativ großer Sicherheit, und darauf werde ich mich heute konzentrieren.Zu meinem Redaktionsschluss hatte der Präsident seine so genannten "reziproken" Zölle für alle Länder außer China für 90 Tage auf einen pauschalen Satz von 10% begrenzt, mit der impliziten Drohung, dass die Zölle nach 90 Tagen wieder eingeführt werden können, wenn keine Einigung erzielt wird. China wurde auf 125% angehoben. Das war zwar eine kleine Erleichterung, aber die Zölle auf China allein stellen viele US-Unternehmen und möglicherweise auch die gesamte Wirtschaft vor große Probleme. Und 10% für alle anderen sind in vielen Fällen immer noch eine große Erhöhung.(Ist Ihnen übrigens aufgefallen, wie unbeeindruckt die Märkte von dem Konzept der 10%igen Zölle für alle waren? Wäre das die erste Ankündigung von Zöllen gewesen, hätte es eine viel heftigere Reaktion gegeben. Sind wir bei Zöllen von nur 10% wirklich erleichtert?)Wir wissen nicht, wie die Verhandlungen mit anderen Ländern in dieser 90-Tage-Frist verlaufen werden, oder ob sie überhaupt stattfinden werden. Die Aussicht, effektiv vom US-Markt (25% der weltweiten Kaufkraft) abgeschnitten zu sein, sollte die meisten an den Verhandlungstisch bringen. Meiner Meinung nach wäre es eine gute Sache, mit so vielen Partnern wie möglich zu Nullzöllen zu kommen. Offene Märkte und so weiter. Und vielleicht braucht es ein wenig Schock und Ehrfurcht, um die Staats- und Regierungschefs dazu zu bringen, solche Vereinbarungen in Erwägung zu ziehen.Trotzdem befinden sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt immer noch in einem offenen Handelskrieg. Was auch immer die größeren Ziele sind, es wird eine Menge Kollateralschäden geben. Und wir alle befinden uns in der Kampfzone. Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen. In einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner, sondern nur verschiedene Arten von Verlusten. Was soll mit all dem erreicht werden? Und ist dieses Ziel sinnvoll?Im Jahr 2024 exportierten die USA Waren im Wert von 144 Milliarden Dollar nach China, während 439 Milliarden Dollar in die andere Richtung gingen. Aus einer engstirnigen Sicht (Navarro) hat China also mehr zu verlieren als wir. Aber das ist die falsche Betrachtungsweise. China hat am Donnerstagabend signalisiert, dass es seine Zölle nicht über 125% anheben wird, weil dies sinnlos wäre. Zölle in dieser Höhe werden die US-Exporte bereits effektiv zum Erliegen bringen, weil sie unsere Waren zu teuer machen.Offen gesagt, selbst 50% würden den Handel so oder so weitgehend zum Erliegen bringen. Ein US-Unternehmen würde ein chinesisches Produkt nur dann zu einem Zollsatz von 50% kaufen, wenn es keine andere Bezugsquelle gibt oder der Anteil an den Gesamtkosten gering ist. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt.Der US-Handel dominiert keinen der chinesischen Exportsektoren. Der Anteil der Unterhaltungselektronik und der Haushaltsgeräte liegt bei etwa 20%. Das wäre für ein chinesisches Unternehmen sicherlich ein Verlust, und es müsste Produktionslinien schließen und Mitarbeiter entlassen. Oder, was sie anscheinend tun, den Wert des Yuan senken, damit chinesische Produkte für den Rest der Welt billiger werden.Schauen wir uns nun an, was China von den USA kauft.Einiges davon kann leicht in Europa oder anderswo gekauft werden. Aber manches davon ist kritisch. Flugzeuge und die Teile dafür sind nicht leicht zu ersetzen. Und zu einigen dieser Kategorien gehören Produkte, die nur in den USA hergestellt werden. Auch hier gilt: Handelskriege haben keine Gewinner.Übrigens hat sich Peking seit langem auf diese Situation vorbereitet. Die Regierung ist bereit, Anreize zu schaffen, usw. Und ja, das Land hat Probleme. Der Immobilienmarkt ist im Eimer, ganz zu schweigen von der Überschuldung. Aber so wie sich US-Unternehmen anpassen können, können das auch die Chinesen.Werden viele auf die USA ausgerichtete chinesische Exporteure in Konkurs gehen? Auf jeden Fall. Ich würde keine Weihnachtsbäume oder Spielzeuge in China herstellen wollen. Aber das Gleiche gilt auch für einige amerikanische Unternehmen. Ich bin sicher, dass Sie ebenso wie ich über all die Unternehmen gelesen haben, die aufgrund der chinesischen Zölle ihre Belegschaft verkleinern und/oder abbauen müssen. Bis jetzt sind es nur kleine Zahlen hier und da, aber sie summieren sich. Einem Artikel in Foreign Affairs zufolge hat China außerdem einen massiven Sparüberschuss:"...In dem Maße, in dem die bilaterale Handelsbilanz vorhersagt, welche Seite in einem Handelskrieg 'gewinnen' wird, liegt der Vorteil bei der Überschusswirtschaft, nicht bei der Defizitwirtschaft. China, das Land mit dem Überschuss, verzichtet auf Verkäufe, bei denen es sich ausschließlich um Geld handelt; die Vereinigten Staaten, das Land mit dem Defizit, geben Waren und Dienstleistungen ab, die sie im eigenen Land nicht wettbewerbsfähig oder überhaupt nicht produzieren.Geld ist fungibel: Wenn man Einkommensverluste hat, kann man seine Ausgaben kürzen, woanders Umsätze erzielen, die Last auf das ganze Land verteilen oder Ersparnisse abbauen (z. B. durch steuerliche Anreize). Wie die meisten Länder mit Handelsbilanzüberschüssen spart China mehr, als es investiert - das heißt, es hat in gewissem Sinne zu viel Ersparnisse. Die Anpassung wäre relativ einfach. Es gäbe keine kritischen Engpässe, und China könnte vieles von dem, was es normalerweise in die Vereinigten Staaten verkauft, durch Verkäufe im Inland oder an andere Länder ersetzen.