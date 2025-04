Gold-Silber-Verhältnis erreicht 105  Analysten geben "kleinen Bruder" nicht auf

Gold dominiert weiterhin den Markt als sicherer Hafen und vergrößert damit den Abstand zu Silber, das sich schwer tut. Nachdem der Goldpreis zu Beginn des Monats bei 3.000 $ je Unze Unterstützung gefunden hatte, erlebte er einen bemerkenswerten Aufschwung und testete kürzlich den Widerstand bei 3.500 $, bevor er sich bei 3.460,70 $ stabilisierte, was einem Tagesgewinn von 1% und einem Anstieg von fast 32% seit Jahresbeginn entspricht, schreibt Kitco News Im Gegensatz dazu notierte Silber mit rund 32,70 $ je Unze niedriger und kämpfte trotz eines leichten Anstiegs um die Marke von 33 $ je Unze. Das Gold-Silber-Verhältnis, das derzeit mit 105,77 Punkten auf einem Dreijahreshoch notiert, unterstreiche die schwächere Performance von Silber gegenüber Gold, so Kitco.Während Gold mit seinen steigenden Preisen im Rampenlicht steht, weisen Analysten darauf hin, dass das Scheitern von Silber, an Boden zu gewinnen, größtenteils auf die zunehmenden Sorgen über Stagflation zurückzuführen ist, die die industrielle Nachfrage dämpft. Die zunehmenden Spannungen im Welthandel, insbesondere im Zusammenhang mit der Politik von Präsident Trump, haben den Status des US-Dollars als Weltreservewährung geschwächt und die Investitionsströme in Gold umgelenkt. Mike McGlone von Bloomberg Market Intelligence vermutet, dass der Anstieg des Gold-Silber-Verhältnisses auf einen rezessiven Hintergrund hindeuten könnte, da historische Höchststände dieses Verhältnisses in der Regel mit wirtschaftlichen Abschwüngen und steigenden Arbeitslosenzahlen korrelieren.Trotz der Herausforderungen, mit denen Silber konfrontiert ist, bleiben einige Analysten optimistisch, was sein Potenzial angeht. Ole Hansen von der Saxo Bank sieht die Möglichkeit, dass der Silberpreis in diesem Jahr 40 US-Dollar pro Unze erreichen könnte, dank seiner industriellen Anwendungen im Zusammenhang mit der grünen Energiewende, die sich als widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Abschwünge erweisen könnte als erwartet.Jüngste Prognosen des Silver Institute deuten darauf hin, dass Silber weiterhin ein Angebotsdefizit aufweisen wird, das sich bis 2025 auf 117 Millionen Unzen belaufen dürfte. Philip Newman von Metals Focus teilt Hansens Ansicht, dass das hohe Gold-Silber-Verhältnis zwar unhaltbar erscheinen mag, ein Rückgang – selbst auf ein Niveau von etwa 80 – jedoch einen deutlichen Anstieg des Silberpreises bedeuten würde, was auf eine mögliche Erholung des Silberpreises hindeute.© Redaktion GoldSeiten.de