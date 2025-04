Florian Grummes: Gold wird re-monetarisiert

Florian Grummes, Geschäftsführer von Midas Touch Consulting, ist der Ansicht, dass der jüngste Rückgang des Goldpreises nach dem Erreichen von Rekordhöhen wahrscheinlich nur vorübergehend ist und dass die Anhäufung von Staatsanleihen und die sich verändernde globale Machtdynamik für einen langfristigen Aufwärtstrend bei Edelmetallen sprechen, wie er in einem Interview mit Kitco News erklärt.Er nennt den bemerkenswerten Kauf von fast 19 Tonnen Gold durch Aserbaidschan als Teil eines anhaltenden Remonetisierungstrends und prognostiziert, dass dieses Phänomen noch in den Kinderschuhen steckt und das Potenzial für ein erhebliches Wachstum hat. Obwohl der Goldpreis nach einem Höchststand von 3.509 $ vor kurzem unter die Marke von 3.300 $ gefallen ist, sieht Grummes darin lediglich kurzfristige Gewinnmitnahmen und bleibt zuversichtlich, dass Gold nicht unter die Marke von 3.000 $ fallen wird.Grummes bekräftigt sein ehrgeiziges langfristiges Goldpreisziel von 9.000 $ und zeigt damit, dass er trotz kurzfristiger Schwankungen optimistisch ist. Er geht auch auf die Auswirkungen der US-Handelspolitik unter Präsident Trump ein, der eine weichere Haltung gegenüber China signalisiert hat, und hebt die Aussagen von Finanzminister Scott Bessent hervor, die auf das Potenzial für bedeutende Handelsabkommen hindeuten.Der Experte interpretiert den Ansatz der Trump-Administration als Anzeichen für umfassendere strukturelle Verschiebungen in der Machtdynamik, wobei China seine eigene Goldstrategie entwickelt, die darauf abzielt, die Dominanz des US-Dollars herauszufordern und das Vertrauen in seine Währung durch goldgedeckte Verträge zu stärken.© Redaktion GoldSeiten.de