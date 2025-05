David Kranzler: Dies ist der Beginn eines gesunden, langfristigen Gold-Bullenzyklus

In einem Interview mit Palisades Gold diskutiert David Kranzler von Investment Research Dynamics seine Ansichten zu verschiedenen Risiken, die er in der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Landschaft sieht. Er äußert sich besorgt über die wachsende Staatsverschuldung in den USA und die möglichen Auswirkungen des Verlusts des Dollars als Weltreservewährung. Kranzler geht auch auf die geopolitischen Spannungen zwischen Großmächten wie China, Russland und den USA ein, die seiner Meinung nach erhebliche Auswirkungen auf das globale Finanzsystem haben könnten, wenn sich nicht kühlere Köpfe durchsetzen.Positiv hebt Kranzler die potenziellen Chancen im Bergbausektor hervor, insbesondere bei Gold- und Silberminen, da sich diese Metalle in diesem Wirtschaftsklima weiterhin gut entwickeln. Er hebt mehrere Unternehmen hervor, die seiner Meinung nach über ein starkes Wachstumspotenzial verfügen und äußert sich zu den jüngsten Fusionen und Übernahmen im Bergbausektor sowie zu den Auswirkungen eines möglichen Übergangs zu einem goldgedeckten Währungsstandard.Im Laufe des Interviews gibt Kranzler Einblicke in seine Anlagestrategien und spricht über die Bedeutung von Due Diligence und die Notwendigkeit, sich über wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, während er gleichzeitig versucht, das Leben in unsicheren Zeiten zu genießen.© Redaktion GoldSeiten.de