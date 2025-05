Goldpreis steigt nach Fed-Warnung zur Konjunktur; US-Handelsabkommen im Fokus

Der Goldpreis stieg am Donnerstag im asiatischen Handel, da eine Wirtschaftswarnung der US-Notenbank die Anleger in sichere Häfen trieb, obwohl Spekulationen über ein US-Handelsabkommen die Gewinne des Goldes begrenzten, so ein Bericht von Investing.com . US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass er am Donnerstag ein wichtiges Handelsabkommen verkünden werde, was einige risikofreudige Bewegungen an den Märkten auslöste. Einem Bericht zufolge könnte es sich jedoch um ein Abkommen mit Großbritannien handeln, was die wirtschaftlichen Auswirkungen des Abkommens wahrscheinlich begrenzen würde.Der Goldpreis gab am Mittwoch stark nach, nachdem die USA und China bestätigt hatten, dass diese Woche Handelsgespräche stattfinden würden. Es schien jedoch unwahrscheinlich, dass aus diesen Gesprächen ein Handelsabkommen hervorgehen würde, zumal Washington und Peking wenig Bereitschaft zeigten, sich in ihrem erbitterten Zollstreit zu bewegen.Gold profitierte von erneuten Zuflüssen in sichere Häfen, nachdem die Fed am Mittwoch die Zinsen wie allgemein erwartet unverändert gelassen hatte. Die Notenbank signalisierte jedoch, dass sie mit möglichen Zinssenkungen abwarten wolle, und verwies auf die erhöhte Handels- und Wirtschaftsunsicherheit, die durch Trumps Zölle entstanden sei.Die jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten sowohl aus den USA als auch aus China trugen zu einer verstärkten Nachfrage nach Gold als sicherer Anlage bei. Auch wenn die anhaltenden Handelskonflikte und die Wahrscheinlichkeit höherer Zinsen eine Herausforderung darstellen, deuten die anhaltenden Handelskonflikte und wirtschaftlichen Unsicherheiten darauf hin, dass Gold als Absicherung gegen Marktvolatilität weiterhin das Interesse der Anleger auf sich ziehen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de