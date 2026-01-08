Ölpreis (Brent): Markt hält Schlüsselzone um 60 USD

Der Ölpreis rutschte zum Wochenende erneut ab, konnte sich jedoch im Bereich um 60,00 USD stabilisieren. Am Mittwoch fingen sich die Notierungen auf diesem Niveau und bewegten sich anschließend seitwärts knapp oberhalb der Unterstützung.
Charttechnischer Ausblick:
Die Ausgangslage bleibt damit weitgehend unverändert. Ausgehend von der Zone um 60,00 USD ist weiterhin eine Gegenbewegung möglich. Unterhalb dieser Marke würde sich jedoch erneut Abwärtsdruck aufbauen, mit Rückfallpotenzial in Richtung 58,88 USD beziehungsweise 58,69 USD. Solange Brent unterhalb der Widerstandszone um 62,66 USD sowie des mittelfristigen Abwärtstrends bleibt, ist die Erholung als korrektiv einzuordnen. Erst oberhalb dieser Zone würde sich das Chartbild spürbar aufhellen.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!