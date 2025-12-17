Silber auf Allzeithoch bei 66,02 $/oz

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Gewinn im Jahr 2023: 5,6%

Gewinn im Jahr 2024: 16,6%

Gewinn im Jahr 2025: 110,6%

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Verlust im Jahr 2023: 10,3%

Gewinn im Jahr 2024: 21,8%

Gewinn im Jahr 2025: 108,9%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Verlust im Jahr 2023: 14,7%

Verlust im Jahr 2024: 5,1%

Gewinn im Jahr 2025: 87,4%

Der Goldpreis befestigt sich im gestrigen New Yorker Handel von 4.295 auf 4.301 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 4.328 $/oz um 43 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich.Ford schreibt 19,5 Mrd $ auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen ab. Im September hat Porsche ihre ursprüngliche Elektroplattform aufgegeben und 3,1 Mrd Euro abgeschrieben.Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 118.662 Euro/kg, Vortag 117.224 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben.Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber haussiert auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 66,02 $/oz, Vortag 63,01 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.925 $/oz, Vortag 1.803 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.606 $/oz, Vortag 1.563 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1% nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 59,67 $/barrel, Vortag 60,23 $/barrel).Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Der Xau-Index verliert 0,3% oder 0,9 auf 335,4 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Newmont 1,7% nach. Lundin verbessert sich 2,0%. Bei den kleineren Werten fallen Integra 6,5%, Snowline 5,5% und Allied 4,7%. Orezone verbessern sich 4,9% und Osisko Royalties 3,1%. Bei den Silberwerten verlieren Santacruz 7,6%, Americas Silver 4,6% und Aya 4,4%. New Pacific können 3,9% und Fresnillo 2,4% zulegen.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Impala gibt 1,3% nach.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fest. Bei den Produzenten steigen Ora Banda 8,5%, Catalyst 8,4% und Alkane 6,7%. Rand verliert 6,2%. Bei den Explorationswerten ziehen Chalice 14,8%, Astral 11,6% und Saturn 8,6% an. Bei den Metallwerten steigen Independence Group 11,6% und Metals X 6,3%.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5% auf 454,56 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+10,2%), Ausgold (+8,2%) und Westgold (+6,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-6,2%), Allied (-4,7%) und Galiano (-4,6%). Der Fonds dürfte heute gegen den Markt zulegen.In der Monatsauswertung zum 30.11.25 gewinnt der Fonds 12,0% auf 444,34 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 110,6%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 138,2%. Das Fondsvolumen erhöht sich im November von 207,9 auf 227,3 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6% auf 107,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alkane (+6,7%), Westgold (+6,5%) und Genesis (+6,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-7,6%), Galiano (-4,6%) und Americas Silver (-4,6%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Markt stabil entwickeln.In der Monatsauswertung zum 30.11.25 gewinnt der Fonds 9,1% auf 99,91 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 108,9%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 94,7%. Das Fondsvolumen erhöht sich im November 266,9 auf 290,2 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,9% auf 80,95 Euro. Bester Fondswert ist heute Westgold (+6,5%), Genesis (+6,4%) und Black Cat (+5,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-6,8%) und Aumega (-5,1%). Der Fonds dürfte heute gegen den Markt zulegen.In der Monatsauswertung zum 30.11.25 verbessert sich der Fonds um 6,5% auf 79,82 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 87,4%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 57,0%. Das Fondsvolumen liegt bei unverändert 12,2 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH 