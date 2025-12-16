Silber: Trendkanal treibt weiter  Oberkante rückt näher

Silber setzte den Aufwärtstrend auch in der Vorwoche weiter fort. Nach einem kurzen Rücklauf in Richtung 54,48 USD schoben sich die Notierungen wieder nach oben und steigen dynamisch innerhalb des mittelfristigen Trendkanals.
Charttechnischer Ausblick:
urzfristig könnte der Kurs weiter in Richtung der Trendkanaloberkante bei rund 66,80 USD steigen. Dort wäre ein Rücksetzer wahrscheinlich, ohne das bullische Szenario zu gefährden. Ein Pullback bis 60,50 USD wäre unproblematisch. Erst ein Bruch dieser Trendlinie würde eine größere Korrektur bis 54,48 USD eröffnen im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends.
