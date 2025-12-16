Ölpreis (Brent): Abwärtstrend dominiert  Risiko weiterer Tiefs

Der Ölpreis setzte seine Abwärtsbewegung in den vergangenen Tagen weiter fort. Nach dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends rutschten die Notierungen bis an die jüngsten Tiefs bei 60,19 USD zurück und haben diese Marke nun erreicht.
Charttechnischer Ausblick:
Weitere Abgaben sind jederzeit möglich. Sollte die Unterstützung bei 60,19 USD nicht halten, wären Abwärtsziele zunächst an der unteren Trendkanalbegrenzung bei 59,90 USD und anschließend im Bereich der Unterstützung bei 58,69 USD zu nennen. Kurzfristig bietet sich jedoch die Chance einer Gegenbewegung, ausgehend von 60,19 USD. Diese könnte den Ölpreis wieder in Richtung des kurzfristigen Abwärtstrends bei derzeit rund 61,40 USD führen.
