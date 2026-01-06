Schock am Markt: CME erhört Margin innerhalb einer Woche zum zweiten Mal
08:30 Uhr | Redaktion
Der Silberpreis beendete die letzte Woche deutlich niedriger, nachdem er am Montag ein Rekordhoch erreicht hatte. Diese scharfe Kehrtwende führte laut FX Empire zu einem Chartmuster namens "Closing Price Reversal Top", das auf weiteren Abwärtsdruck hindeutet. Zwar signalisiert das Muster keine vollständige Trendumkehr, es deutet jedoch darauf hin, dass der Verkaufsdruck weiterhin stark ist.
Der Rückgang wurde vor allem durch die Chicago Mercantile Exchange (CME) beeinflusst, die innerhalb einer Woche gleich zweimal die Margenanforderungen erhöhte, um den Markt nach einer Phase hoher Volatilität zu beruhigen. Obwohl die Rally des Silbers durch starke Fundamentaldaten eine Rekordnachfrage und ein knappes Angebot angetrieben wurde, verteuerte die Entscheidung der CME, die Margen zu erhöhen, den Terminhandel. Dies könnte die Kaufdynamik verlangsamen, heißt es.
Wie GoldSilver berichtet, wurde die Maintenance Margin für die COMEX 5000 Silver Futures zunächst von 22.000 $ auf 25.000 $ angehoben, um dann über Nacht erneut um 30% auf ganze 32.500 $ gesteigert zu werden. Auch die Margin für die COMEX 100 Gold Futures stieg um 9,1% auf 24.000 $.
Damit die Rally wieder anziehen kann, müssen einige Dinge geschehen, so der Bericht von FX Empire weiter. Erstens müsse die Volatilität abnehmen. Dies könnte eintreten, wenn die Händler aufhören, dem Markt hinterherzulaufen und aus Angst, etwas zu verpassen (FOMO), zu handeln, heißt es. Eine mögliche Korrektur der Preisniveaus auf etwa 64,79 $ bis 60,25 $ könne eine stabilere Grundlage für die nächste Aufwärtsbewegung schaffen.
Darüber hinaus müssen die starke Nachfrage nach Silber und die anhaltende Angebotsverknappung bestehen bleiben und die Federal Reserve muss ihre Zinssenkungen über die derzeit für 2026 prognostizierten hinaus fortsetzen. Bleiben diese Faktoren bestehen, könnte Silber einen weiteren Preisanstieg erleben, so der Bericht.
© Redaktion GoldSeiten.de