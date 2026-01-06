USGS: Rhodium mit starkem Preisanstieg im August  Platin & Palladium lassen nach

Nach langer Verzögerung veröffentlichte das Geologische Institut der Vereinigten Staaten (USGS) kürzlich die neuesten Daten zu den Durchschnittspreisen der Platingruppenmetalle für August 2025.
Demnach fiel der durchschnittliche Engelhard-Preis für Platin im August 2025 um 4% gegenüber dem Durchschnittspreis im Juli 2025, während Palladium im gleichen Zeitraum um 6% zurückging. Die anderen Metalle der Gruppe verzeichneten hingegen einen Preisanstieg. Allen voran Rhodium, welches um 21% zulegte. Ruthenium stieg unterdessen um 8%, Iridium um 6%.
Im Vergleich zu den durchschnittlichen Preisen des Vorjahreszeitraums konnten außer Iridium alle Metalle ein Plus verzeichnen. Ruthenium verzeichnete dabei mit mehr als dem Doppelten den größten Anstieg. Rhodium stieg um 55%, Platin um 41% und Palladium um 21%. Der Iridiumpreis verlor hingegen etwa ein Prozent.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!