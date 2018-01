Robert Kiyosaki: Gold und Bitcoin werden den Dollar bis 2040 ablösen

Das Nachrichtenportal kitco.com veröffentlichte kürzlich den dritten Teil des Videointerviews mit Bestsellerautor und bekennendem Goldbug Robert Kiyosaki ( hier gelangen Sie zu Teil 1 und 2). Der erfolgreiche Geschäftsmann gehört zu den wenigen, die sowohl in Bezug auf Gold als auch in Bezug auf die Kryptowährungen bullisch sind.Derzeit arbeitet er an einem neuen Buch mit dem Titel "Fake", in welchem er der Frage nach der Echtheit von Geld und Währungen nachgeht. "Gold existiert schon immer", sagt Kiyosaki im Interview mit Daniela Cambone. "Aber wird der Dollar im Jahr 2040 noch da sein? Ich denke nicht." Die Blockchain-Technologie wird seiner Ansicht nach aber auch in Zukunft genutzt werden. "Ich besitze Bitcoins", sagt der Autor. "Genauer gesagt fünf. Es war teuer, weil ich spät war. Ich halte sie wie fünf kleine Hasen in einem Käfig und beobachte, was sie tun."Darüber hinaus hat Kiyosaki eigenen Angaben zufolge auch in Ethereum, Gold und Silber investiert. In Bezug auf sein physisches Gold sagt er: "Ich werde mein Gold nie verkaufen. Ich sammle es schon seit 1972, als es für US-Bürger noch illegal war, Gold zu besitzen." Für den nächsten Finanzcrash sei er also gut abgesichert: "Ich besitze mehr Gold, als ich in meinem Leben ausgeben kann", meint Kiyosaki.© Redaktion GoldSeiten.de