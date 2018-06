Auf schlechte Zeiten folgen gute Zeiten

Die Märkte entwickeln sich zyklisch. Zeiten, in denen Handeln und Investieren leichtfällt, wechseln sich mit Zeiten ab, in denen es schwerfällt. Leider erwarten die meisten ungeduldigen Trader, dass die guten Zeiten ewig anhalten oder die schlechten Zeiten nie enden. Doch natürlich geschieht das nie. Die Welt ändert sich fortlaufend und die Märkte sind in dieser Hinsicht nicht anders.Nach einem schwierigen Bärenmarkt begann für die Edelmetalle ein äußerst gewinnbringender Baby-Bullenmarkt. Die meisten Trader haben diesen verpasst, weil die Baisse die Marktteilnehmer darauf konditioniert hatte, von den Edelmetallen nur schlechte Dinge zu erwarten.Als alle den Baby-Bullenmarkt als solchen erkannt hatten, war es jedoch an der Zeit für neue Schwierigkeiten. Mittlerweile sind die meisten Anleger erneut davon überzeugt, dass es die Edelmetalle nie zu etwas bringen werden. Doch nach harten Zeiten kommen auch wieder gute Zeiten und ich denke, dass die Edelmetalle in Zukunft erneut viele Beobachter ungläubig zurücklassen werden, so wie das bereits zu Beginn der Baby-Hausse der Fall war.Wir müssen nur eine finale Konsolidierungsphase überstehen, in der sich Kursgewinne und -verluste letztlich die Waage halten, während wir darauf warten, dass die US-Notenbank Fed im Juni den Leitzins erhöht.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 31. Mai 2018 auf www.blog.smartmoneytrackerpremium.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.