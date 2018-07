Silber: Bullischer Wochenauftakt

Die Bullen scheinen nun am Drücker zu sein und wollen wohl die Widerstandszone bei 16,26 USD testen. Für ein Kaufsignal müsste jedoch dieses Kursniveau zurückerobert werden.Die bärische Tageskerze vom 15. Juni wirkte sehr lange nach und brachte die Bullen in arge Bedrängnis. Denn nach einem Hoch bei 17,32 USD ging es fast ohne Erholungen hinunter bis auf ein Verlaufstief bei 15,73 USD. Auf diesem Kursniveau fanden sich dann wieder Käufer und der Silberpreis stabilisierte sich an der 16,00 USD Marke. Doch noch gibt es kein handfestes Kaufsignal.Der Abwärtstrend ist im Tageschart weiterhin intakt, trotzdem stehen die Chancen auf eine Erholung bis ca. 16,26 USD gut. Doch dafür sollte der Silberpreis nicht mehr unter die 16,00 USD-Marke fallen. Ein Rückfall unter 15,88 USD dürfte dann sogar ein neues Verlaufstief bei 15,59 USD verursachen. Ein Anstieg über 16,50 USD würde den Bullen einen charttechnischen Vorteil einbringen. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis knapp unter die 17,00 USD denkbar. An einen nachhaltigen Ausbruch über die 17,00 USD-Marke ist jedoch aktuell nicht zu denken.© Bernd SenkowskiQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG