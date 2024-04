Gold - Der nächste Rallyschub bahnt sich an

Der massive Aufwärtstrend der letzten zwei Monate hat den Goldpreis über die Kursziele bei 2.305 und 2.370 USD angetrieben und am Freitag vergangener Woche auf ein neues Allzeithoch bei 2.431 USD befördert. Von der Marke aus startete eine scharfe Intraday-Korrektur, die den Kurs des Edelmetalls temporär bis 2.323 USD drückte. Hier setzte in dieser Woche eine weitere Aufwärtsbewegung ein, die aufgrund ihres impulsiven Charakters in der Lage wäre, in Kürze neue Rekordstände zu markieren.Oberhalb des kurzfristigen Supports bei 2.350 USD haben die Bullen direkt die Chance, das Kursziel bei 2.415 und das Allzeithoch bei 2.431 USD zu überwinden. In der Folge könnte Gold bis 2.460 und 2.474 USD steigen. An dieser Stelle dürfte der Aufwärtstrend allerdings in eine weitere, noch dynamischere Korrektur münden, als dies am Freitag der Fall war. Springt der Kurs dagegen auch über 2.474 USD an, stünde eine Ausweitung der Rally bis 2.545 USD an.Unter 2.350 USD käme es dagegen zu einer Korrektur bis 2.305 USD und den zentralen kurzfristigen Support bei 2.267 USD. Ausgehend von dieser Marke sollte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden, da andernfalls eine starke Gegenbewegung bis 2.145 USD einsetzen kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)