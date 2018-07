Russland: Gold- und Devisenreserven in der 29. Kalenderwoche

Die Zentralbank der Russischen Föderation veröffentlichte am gestrigen Donnerstag den aktuellen Stand ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der offiziellen Goldbestände, gemessen in US-Dollar.Den Angaben zufolge wurde zum 20. Juli ein Minus verzeichnet, nachdem der Wert der Gold- und Devisenreserven in den beiden vorhergegangen Wochen zugenommen hatte. Per Ende letzter Woche belief sich der Wert der offiziellen Reserven auf 457,9 Milliarden und war damit 2,4 Milliarden Dollar geringer als noch in der Vorwoche.Zum 13. Juli hatte die Zentralbank einen Wert von 460,3 Milliarden Dollar gemeldet.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de