WGC: Singapur könnte neues Zentrum des Goldhandels werden

Dem World Gold Council zufolge wird sich Singapur zu einem führenden Goldzentrum entwickeln, da sich der Handel nach Osten verlagert, so heißt es bei CNBC . Einer der Hauptgründe dafür sei, dass der Goldverbrauch in den großen Schwellenländern steige, und ein Großteil dieser Märkte konzentriere sich in Asien, sagte Shaokai Fan, Leiter der Asien-Pazifik-Region und Global Head of Central Banks beim WGO.Die Nähe Singapurs zu diesen Zentralbanken, die aktiv Gold kaufen, sei ein weiterer Faktor. "Der Schwerpunkt des Goldmarktes hat sich nach Osten verlagert, und Singapur ist das potenzielle Zentrum dieses neuen Gleichgewichts", meinte Fan auf der Asia Pacific Precious Metals Conference in Singapur. Zu den größten Käufern im Osten gehören unter anderem China, Japan und Südkorea. Darüber hinaus liege Singapur in unmittelbarer Nähe zu rund 25% der weltweiten Goldproduktionszentren wie ebenfalls China, aber auch Australien, Indonesien, den Philippinen, Papua-Neuguinea und Laos.Er fügte hinzu, dass Singapur als Drehscheibe für die Lagerung von Gold bei den Zentralbanken eine "echte Alternative" zu London und New York werden könnte. "Singapur ist in der Lage, den Goldmarkt in Zukunft anzuführen", erklärte Fan und wies darauf hin, dass andere Faktoren, die zu Singapurs wichtiger Rolle in der Zukunft des Goldmarktes beitragen, das Engagement des Landes für politische Stabilität und die Abschaffung der Verkaufssteuer auf Anlagegold sind.© Redaktion GoldSeiten.de