Beadell Resources Ltd.: Zukauf - Bewertung der neuen Firma

Am Freitag haben wir unsere Position in Beadell von 30.000 auf 100.000 Aktien aufgestockt. Wie im Update angekündigt möchte ich Ihnen heute zeigen, warum ich das getan habe. Beadell Resources wird, wenn alles planmäßig verläuft, von der kanadischen Great Panther Silver Ltd. übernommen. Jeder Beadell-Aktionär erhält dann pro Beadell-Aktie 0,0619 Aktien von Great Panther.Great Panther wird in Kanada (TSX: GPR) und in USA notiert (GPL). Da der Handel in USA liquider ist, orientiere ich mich eher an diesem Kurs.Die Aktie von Great Panther Silver ging am Freitag bei 0,8187 USD aus dem Handel. Somit liegt der Wert derzeit bei 0,0717 AUD je Aktie bzw. 0,044 Euro. Orientiert man sich am kanadischen Kurs, dann wäre Beadell bei 0,0595 AUD fair, bzw. bei 0,0398 Euro.Was bekommen wir, wenn die Übernahme über die Bühne geht? Beadell hat sehr lange enttäuscht und das alte Management wurde gefeuert. Doch das Potential der Firma bleibt für mich unbestritten.Ich habe nun einmal die Assets von Great Panther und die von Beadell zusammengefasst und eine Bewertung der "neuen Firma" vorgenommen.Die neue Firma wird einen Börsenwert von 223 Millionen USD haben. Die Cash-Position sollte bei 74 Millionen USD liegen und die Firma wird zusammen 85 Millionen USD Kredite haben. Somit haben wir eine überschaubare Netto-Verschuldung von 11 Millionen USD.Beadell will im kommenden Jahr 163.000 Unzen Gold produzieren. Zusammen mit der Produktion von Great Panther sollten beide Firmen zusammen auf eine Jahresproduktion von 187.000 Unzen Gold und 2 Millionen Unzen Silber kommen.Das sind die Daten, die man der aktuellen Präsentation entnehmen kann. Weitere mögliche Projekte von Great Panther, die evtl. auch in Produktion gehen sollen, sind hier noch nicht berücksichtigt.Nun hat man bei der Bewertung immer Spielraum und es ist ein bisschen Rätselraten angesagt. Ich kalkuliere mit einem Goldpreis von 1.250 USD und einem Silberpreis von 15 USD.Die Produktionskosten taxiere ich auf 950 USD, was mir mit der neuen Anlage von Beadell als möglich erscheint. Als die Firma noch in Top-Form war, lagen die All-In-Kosten bei unter 800 USD je Unze:Wenn die Firmen diese Prognosen einhalten, dann bekommen wir einen profitablen Gold- und Silberproduzenten mit einem vereinfachten KGV von 3,49 für das kommende Jahr. Die Schulden sind weitestgehend über die Cash-Reserven gedeckt und die Bewertung je Unze Gold im Boden liegt bei rund 40 USD. Zusammen haben beide Firmen Zugriff auf 1,4 Millionen Unzen Gold-Reserven, 4 Millionen Unzen Gold-Ressourcen und Silberressourcen von 11,7 Millionen Unzen.Dies ergibt ein langes Minenleben und einen Produzenten, der im nordamerikanischen Markt aus meiner Sicht nicht so niedrig bewertet wird, wie es aktuell auf dem Papier der Fall ist.Die nordamerikanischen Investoren haben einen gewissen "Respekt" vor der Übernahme, da BEADELL einen ordentlichen Schuldenberg mitbringt. Doch ich glaube, dass Beadell aus dem Gröbsten raus ist und das Unternehmen in den nächsten Quartalen eher auf der Oberseite überraschen wird. Dann sehen die Investoren, dass Great Panther hier ein Schnäppchen geschlagen hat und werden die Firma entsprechend anhand der Konkurrenz bewerten.Ich kann mir dann gut vorstellen, dass die Nordamerikaner eine Bewertung mit einem KGV von 8-10 (konservativ) vornehmen werden, was uns mindestens eine Kursverdopplung einbringen sollte. Daher mein Zukauf am Freitag.Der Zusammenschluss wird noch bis Ende 2018 bzw. Anfang 2019 dauern, da beide Firmen die Übernahme durch die Aktionäre genehmigen lassen müssen. In der Zwischenzeit kann viel am Markt passieren, doch es kann auch sein, dass ein zweiter Bieter für Beadell auftaucht. Um in dieser Situation nicht nur mit den teuren Stücken dazustehen, habe ich am Freitag die Position verbilligt.Kommt kein zweiter Bieter, entsteht ein schöner mittelgroßer Goldproduzent mit einem guten Management und einer stärkeren Bilanz.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.