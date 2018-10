Palladium: Am Rekordhoch und nicht müde

Mit dem Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie setzte sich die impulsive Rally bei Palladium im September fort und sorgte mit dem Bruch des Widerstands bei 1.028 USD für ein weiteres Kaufsignal. Im Anschluss zog der Wert an die Hürde bei 1.090 USD an, die nach einer kurzen Seitwärtsphase ebenfalls überwunden wurde. In dieser Woche erreicht Palladium bereits das bisherige Rekordhoch bei 1.139 USD und konnte dies sogar schon kurzzeitig überwinden. Der neue Höchststand liegt jetzt bei 1.149 USD und dürfte jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren.Das wichtigste Ziel der Rally bei Palladium und die Hauptzielmarke der vergangenen Analysen ist erreicht. Die Aufwärtsdynamik der letzten Tage legt aber den Schluss nahe, dass die Bullen ihr Pulver noch nicht verschossen haben und den Wert nach einer kurzen Seitwärtskorrektur auch über 1.139 USD katapultieren dürften. Das nächste charttechnische Ziel liegt dann bei 1.200 USD. Selbst eine kurze Übertreibung bis 1.225 USD wäre möglich, ehe eine stärkere Gegenbewegung einsetzen dürfte.Sollte auch der Bereich um 1.220 USD in den nächsten Tagen überschritten werden, könnte die steile Kaufwelle sogar bis 1.260 USD führen. Dort ist allerdings mit einem Ende des steilen Anstiegs und einer deutlichen Korrektur zu rechnen.Prallt der Wert dagegen von 1.139 bzw. dem neuen Rekordhoch bei 1.149 USD nach unten ab, könnte schon bei 1.090 USD der nächste Kaufimpuls einsetzen und ein Ausbruch über den neuen Höchststand folgen. Erst unter 1.090 USD wäre eine deutlichere Korrektur bis 1.057 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG