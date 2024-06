Silber: Pullback bald beendet?

Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten stark aufwärts. Die Notierungen konnten dabei auch über die 30,00 USD ausbrechen und erreichten ein Hoch bei 32,51 USD. Zuletzt kam es an diesem Hoch zu einem weiteren Pullback, welcher aus dem steilen Aufwärtstrend führte.Es bietet sich bei Silber die Chance, den Pullback erneut im Bereich der 30,00 USD zu beenden und den Anstieg wieder aufzunehmen. Schaffen es die Notierungen über die 32,51 USD hinaus, öffnet sich der Weg in Richtung der 35,00 USD. Abgaben unter 29,50 USD könnten alternativ einen tieferen Pullback nach sich ziehen, welcher nochmals bis zum Aufwärtstrend bei 28,00 USD laufen dürfte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)