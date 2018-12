Kinross Gold mit Chance für mehr!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. erfuhr, bereits im November, an der Unterstützung rund um 2,60 USD erste Stützungskäufe. Per Monatsschluss bei 2,71 USD wurde diese verteidigt und seither streben die Notierungen weiter gen Norden. Technisch betrachtet besteht gegenwärtig die Chance einer weiteren Erholung bis zum Widerstand bei 3,40 USD. Alles Weitere muss dann zeitnah bewertet werden.Kritisch wäre demgegenüber ein erneuter Rückgang unter das Level von 2,60 USD zu werten. Insbesondere per Wochen- oder gar Monatsschluss dürfte dies massiv weitere Verkaufswellen nach sich ziehen und Verluste bis 1,60 USD und ggf. tiefer bis hin zum Januartief 2016 bei 1,31 USD initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.