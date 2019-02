Schwache Daten aus UK, Italien bereitet Goldverkäufe vor

BIP (Y0Y): 1,3% (erwartet: 1,4%)

Industrieproduktion (MoM): -0,5% (erwartet: 0,1%)

Industrieproduktion (YoY): -0,9% (erwartet: -0,5%)

Produktion verarbeitendes Gewerbe (MoM): -0,7% (erwartet 0,2%)

Quelle: Statista, eigene Darstellung

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1324 (08:00 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1315 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 109,99. In der Folge notiert EUR-JPY bei 124,55. EUR-CHF oszilliert bei 1,13288.Während das BIP nur marginal unter den Erwartungen lag, gingen die Industrieproduktion sowie die Produktion im verarbeitenden Gewerbe deutlich stärker zurück, als von den Analysten erwartet. Die Frage, ob der Rückgang schon dem Brexit zugerechnet werden muss, liegt auf der Hand. Denken wir an die Wirtschaftsdaten aus Deutschland zurück, war das Bild jedoch ähnlich. Die deutsche Industrieproduktion ging in ähnlichem Ausmaß zurück wie die britische Produktion, nämlich um 0,4%.Auch gibt es einen stetigen Rückgang für langlebige Verbrauchsgüter im UK seit Oktober 2018. Die Nachfrage nach Investitionsgütern ist sogar seit September 2018 rückläufig. Die bereits stattfindende Verlagerung von Kapital und Arbeitsplätzen nach Europa ist jedoch aus diesen Zahlen noch nicht deutlich zu erkennen. Das Bild, das die Bank of England in der letzten Woche gezeichnet hat, ist korrekt, dem UK weht eine steife Brise ins Gesicht, aber der Sturm steht noch bevor.Die italienische Regierungspartei Lega bereitet unterdessen eine Verfassungsänderung vor, welche einen Verkauf von Goldreserven ermöglicht.Sie erwägt diese Maßnahme, um das Haushaltsdefizit des Fiskaljahres 2019 zu begrenzen und eine geplante Mehrwertsteuererhöhung 2020 zu vermeiden. Auf diese Weise könnte sie ihre Wahlgeschenke finanzieren und bessere Haushaltsdaten melden. Italien besitzt mit 2.451,87 Tonnen Gold die drittgrößten Goldreserven der Wert, nach den USA und Deutschland.Der aktuelle Marktwert des italienischen Goldes beträgt damit ca. 91,7 Mrd. Euro. Dies entspricht ca. 5% des italienischen BIPs. Die Regierung könnte also über mehrere Jahre das "Tafelgold" verkaufen und den heimischen Konsum hierüber finanzieren. Die Wirtschaftsstruktur Italiens wird sich dabei nicht verbessern, die notwendigen Reformen werden weiter verschleppt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die italienische Zentralbank erfolgreich gegen diesen geplanten Griff in die Kasse wehren kann.Im US-Haushaltsstreit haben die Unterhändler der Republikaner und der Demokraten eine vorläufige Einigung erzielt. Dieser muss allerdings Präsident Donald Trump noch zustimmen. Gestritten wird zwischen Republikanern und Demokraten über Begrifflichkeiten.Die Demokraten sind bereit, sich auf einen "Zaun" einzulassen, die Republikaner ziehen die Wortwahl "Mauer" vor. Sollte die Ausgestaltung dem US-Präsidenten nicht passen, ist mit dem nächsten Shutdown zu rechnen. Die Kosten für die Mauer sollen 5,7 Mrd. USD betragen, die Schätzung des Finanzbüros des US-Kongresses über die Kosten des Shutdowns liegt bei 11 Mrd. USD. Die Zahlen verdeutlichen, wie emotional diese Debatte in den USA geführt wird.Genau deshalb kann Entwarnung für Märkte und Konjunktur erst dann gegeben werden, wenn die Unterschrift des US-Präsidenten erfolgt ist.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro gegenüber dem USD favorisiert. Ein Unterschreiten der Unterstützungszone bei 1.1250 - 80 neutralisiert diese Bewertung.Viel Erfolg!© Christian BuntrockHinweis: Der Forex-Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der SOLVECON INVEST GMBH, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der SOLVECON INVEST GMBH und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Forex-Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Forex-Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Forex-Reports, die in dem Forex-Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Forex-Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Forex-Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Forex-Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.