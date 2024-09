Gold - Neues Allzeithoch, neuer Spielraum für die Bullen

Ende Juni brach sich ein weiterer Anstieg beim Goldpreis Bahn, der ausgehend von Kursen um 2.300 USD über die Oberseite eines Konsolidierungsdreiecks auf ein neues Rekordhoch bei 2.483 USD führte. Nach einer zweiten Korrekturphase in Form eines Dreiecks wurde Anfang August der Aufwärtsimpuls gestartet, der Gold an das Kursziel bei 2.540 USD führte. In der letzten Woche wurde das neue Hoch bei 2.531 USD nach mehreren Anläufen schließlich überwunden und ein Kursanstieg auf 2.588 USD ausgelöst.Mit dem direkten Anstieg über das Kursziel bei 2.570 USD haben sich die Bullen weiteres Potenzial bis 2.600 USD erarbeitet. Dort könnte die nächste Gegenbewegung einsetzen. Sollte die Hürde überwunden werden, stünde zunächst eine Ausdehnung der Rally bis 2.630 USD an. Darüber könnte Gold bis 2.675 und ggf. 2.710 USD steigen.Nachdem der Anstieg seit Juni weiterhin korrektive Züge aufweist, kann schon bei 2.600 USD eine deutliche Korrektur bis 2.431 USD starten. Auftakt wäre ein Bruch der kurzfristig wichtigsten Unterstützung bei 2.531 USD. Ausgehend von 2.431 USD dürfte eine weitere Kaufwelle einsetzen und so eine Trendwende verhindern. Sollte Gold allerdings auch unter die Marke fallen, stünde eine größere Korrektur bis 2.400 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)