Palladium - Direkt wieder im Abwärtstrend?

Nach dem gewaltigen Anstieg der letzten Wochen wurde die Rally bei Palladium kurz vor der 1.630 USD-Zielmarke jäh gestoppt und der Wert in die Tiefe gerissen. Zuletzt setzte eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau ein, die allerdings bereits wieder beendet werden könnte.Noch haben die Bullen auf dem aktuellen Niveau die Chance, der ersten Erholungsbewegung eine zweite folgen zu lassen, die durchaus wieder an den Bereich um 1.430 USD führen kann. Sollte Palladium dagegen jetzt unter 1.350 USD zurückfallen, könnte es direkt zu einer zweiten großen Verkaufswelle kommen, die zunächst bis 1.310 und 1.282 USD führen dürfte. Hier könnten die Bullen eine weitere Erholung starten und ggf. sogar nach einer entsprechenden Bodenbildugnsphase den übergeordneten Aufwärtstrend reaktivieren. Unterhalb von 1.265 USD wäre dagegen mit weiteren Verlusten bis 1.221 und 1.139 USD zu rechnen.Kann der Wert dagegen jetzt oder spätestens bei 1.310 USD wieder nach Norden drehen, dürfte die 1.430 USD-Marke zum zweiten Mal erreicht werden. Dort ist mit der Fortsetzung der Baisse und einem Abverkauf in Richtung 1.310 USD zu rechnen. Darüber könnte sich eine Erholung bis 1.500 USD anschließen, ehe die Bären an dieser Stelle wieder zuschlagen sollten. Weiterhin würde erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 1.531 USD das Ende der Abwärtsbewegung und einen Anstieg an das jüngste Rekordhoch einleiten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG