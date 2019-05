Platin - Erholung wird ausgebremst

Nachdem der kurzfristige Aufwärtstrend bei Platin Anfang April am Widerstand bei 912 USD gestoppt wurde, setzte eine Korrektur ein, die den Wert direkt wieder unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 868 USD einbrechen ließ. Anfang Mai folgte zwar eine dynamische Erholung. Diese wurde allerdings in den letzten Tagen vor der Hürde bei 885 USD abgebremst und der Wert erneut bis an den Support bei 845 USD gedrückt.Zunächst könnte jetzt bei Platin eine weitere Erholungsphase folgen. Diese dürfte jedoch wiederum an der 868 USD-Marke scheitern und das Edelmetall anschließend unter die 845 USD-Marke abverkauft werden. Darunter käme es zu einem Einbruch bis 831 USD. Sollte die Marke nicht für eine Erholung genutzt werden, sind weitere Verluste bis 806 USD zu erwarten.Auch ein Anstieg über 868 USD würde am angeschlagenen Zustand des Wertes wenig ändern. Schon bei 885 USD könnte er von der nächsten Verkaufswelle erfasst werden. Erst darüber wäre ein bullisches Signal aktiv und eine Kaufwelle bis 912 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG