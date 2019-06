Zunehmende Nachfrage nach Sonnenkollektoren beeinflusst Silberpreis

Solarenergie ist im Bereich der erneuerbaren Energien im Vormarsch. Da nun immer mehr Menschen Sonnenkollektoren verwenden, hat die Nachfrage nach diesen deutlich zugenommen. Das wiederum hat sich auch auf die Silbernachfrage ausgewirkt, was den Silberpreis weltweit nach oben trieb, so berichtet Xaralite Silber ist Kernbestandteil dieser Sonnenkollektoren, da es maximale thermale und elektrische Konduktivität besitzt, was es äußerst solar-freundlich macht. Pro Kollektor werden etwa 20 Gramm Silber verwendet, was etwa 6,1% der Gesamtkosten einer Kollektoreinheit darstellt.Dennoch könnte sich der zunehmende Preis des grauen Edelmetalls als nachteilig für die Verwendung von Sonnenkollektoren herausstellen. So könnten beispielsweise die Installationskosten dieser Kollektoren jeden Tag teurer werden.Doch die Suche nach einem ähnlich effektiven Metal als Alternative für Silber könnte dementsprechend lange dauern, auch wenn derzeit Studien zu diesem Problem unter Verwendung von Aluminium und Kupfer durchgeführt werden.© Redaktion GoldSeiten.de