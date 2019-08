Goldpreis auf 6-Jahreshoch; abhängig von wirtschaftlichen Risiken

Am Montag stieg der Goldpreis auf ein 6-Jahreshoch und übertraf die 1.550 Dollar je Unze am frühen Handelstag, während die Investoren nun auf der Suche nach Sicherheit sind, berichtet CNBC . Diese Flucht werde durch die Unsicherheiten ausgelöst, die zunehmenden Handelsspannungen zwischen USA und China sowie einer fragile Weltwirtschaft zugrunde liegen."An den weltweiten Finanzmärkten und in den Volkswirtschaften der Welt herrscht große Unsicherheit und Instabilität. Und in dieser Art von Umfeld springen Investoren umher, investieren also in Gold", erklärte Jeffrey Christian von CPM Group. "Der Goldpreis könnte sehr schnell um 100 Dollar fallen, wenn es nicht nur eine Entspannung des Handelskrieges, sondern auch einiger anderer Problem da draußen geben würde", fügte er hinzu.In einer Notiz von der Bank of America Merrill Lynch hieß es zudem, dass die lockerere Geldpolitik seitens der Zentralbank zwar unterstützend für den Goldpreis sei, das größte Risiko für die kürzliche Goldrally jedoch der Erfolg der Zentralbanken sei; wobei finanzieller Anreiz oder eine Entspannung des Handelsdisputs ebenfalls Risiken sein könnten.© Redaktion GoldSeiten.de