Jerome Powell: Inflation stärker als gedacht  Zinsrate bleibt auf Kurs

Wie CNBC berichtet, hat der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Dienstag bekräftigt, dass die Inflation langsamer als erwartet zurückgehe und die Notenbank ihre Geldpolitik für einen längeren Zeitraum auf Eis legen werde. In einer Rede auf der Jahreshauptversammlung der Foreign Bankers' Association in Amsterdam sagte der Fed-Chef, dass sich der rasche Inflationsrückgang, der 2023 begonnen hatte, in diesem Jahr deutlich verlangsamt habe und eine Neuausrichtung der Finanzpolitik erforderlich mache. "Wir hatten nicht erwartet, dass dies ein einfacher Weg sein würde. Aber diese [Inflationsdaten] waren höher als irgendjemand erwarten konnte", so Powell. "Das hat uns gezeigt, dass wir geduldig sein und die restriktive Politik ihre Arbeit tun lassen müssen."Powell betonte auch, dass er nicht plane, die Zinsen anzuheben. Die Fed beließ den Leitzins für Tagesgeld weiterhin im Zielbereich von 5,25% bis 5,5%. Obwohl der Zinssatz seit Juli in dieser Spanne liegt, ist dies der höchste Stand seit rund 23 Jahren. "Aufgrund der uns vorliegenden Daten halte ich es für unwahrscheinlich, dass wir in nächster Zeit die Zinsen erhöhen werden", erklärte er. "Ich halte es für wahrscheinlicher, dass wir den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen."Am Dienstag gab es eine neue Runde entmutigender Inflationsdaten, als der Erzeugerpreisindex (PPI) des Arbeitsministeriums, ein Indikator für die Großhandelskosten, im April aufgrund eines Anstiegs der Dienstleistungspreise um mehr als die erwarteten 0,5% zulegte. Obwohl der Index für sich genommen einen weiteren Preisdruck anzeigt, bezeichnete Powell den Bericht als "gemischt", da einige seiner Komponenten eine rückläufige Entwicklung zeigten. "Wird die Inflation in Zukunft hartnäckiger sein? [...] Ich glaube nicht, dass wir das schon wissen. Ich denke, wir brauchen mehr als ein Quartal an Daten, um das wirklich beurteilen zu können", stellte er fest.© Redaktion GoldSeiten.de