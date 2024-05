Neue Inflationsdaten treiben Silber und Gold zurück auf Rekordhöhen

Silber-Futures stiegen am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 2013, und Goldfutures erreichten ein Dreiwochenhoch, nachdem Daten der US-Regierung auf eine Verlangsamung der Inflation hindeuteten, was die Erwartung von Zinssenkungen in diesem Jahr nährte. Die Verbraucherpreise stiegen laut Morningstar im April um 0,3% und lagen damit unter den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 0,4%. Die sogenannte Kerninflationsrate, die Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg um 0,3% – der niedrigste Anstieg seit vier Monaten.Die Daten bestätigten einen "Abwärtstrend bei der Inflation, was den Optimismus erhöht", dass die US-Notenbank die Zinsen im Laufe des Jahres wieder senken wird, sagte Joy Yang, Leiterin für Produktmanagement und Marketing bei MarketVector Indexes, gegenüber MarketWatch. "Da Zinssenkungen wieder auf dem Radar sind, wird der Dollar schwächer. Das sollte US-Investoren wieder zu Gold locken."In den letzten Wochen haben der Arbeitsmarktbericht für April, die jüngsten ISM-Umfragen und die wöchentlichen Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe "allesamt die Erwartungen enttäuscht", meinte Razaqzada, Marktanalyst bei City Index und FOREX.com. Vor diesem Hintergrund "sieht es so aus, als würde sich die wirtschaftliche Erholung in den USA verlangsamen, was dazu beitragen wird, die Inflation zu senken und die Notwendigkeit, die Geldpolitik für einen längeren Zeitraum straff zu halten, zu verringern", erklärte er. "Die Reduktion der Fed-Bilanzen ist ein zusätzlicher bärischer Faktor für den Dollar", während externe Faktoren ebenfalls dazu beitragen, den Dollar zu belasten und die Attraktivität von Edelmetallen zu erhöhen.Die jüngsten Zuwächse bei Gold und Silber spiegelten daher "teilweise einen schwächeren Dollar und die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed wider, obwohl der Großteil des Anstiegs durch die Nachfrage nach Inflationsabsicherung und die Käufe der Zentralbanken zustande kam", führte der Experte fort.Gleichzeitig erobern Goldaktien wie Goldminen, die sich zuvor vom Goldpreis "abgekoppelt" hatten, "ihre Rolle als Hebel auf den Goldpreis zurück", stellte Yang fest. Der MVIS Global Junior Gold Miners Index GDXJ, der die Performance der liquidesten Small-Cap-Unternehmen in der globalen Gold- und Silberminenindustrie abbildet, sei seit Jahresbeginn um 15% gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de