Tavi Costa: Gold wird höher steigen, Minenindustrie wird "massiv outperformen"

Tavi Costa, Partner und Portfoliomanager bei Crescat Capital, äußerte sich gegenüber dem Investing News Network zu den jüngsten Goldpreisentwicklungen und erläuterte, warum er glaubt, dass das gelbe Metall andere Rohstoffe nach oben treiben wird. Er sagte, dass Silber und Kupfer von seinem Anstieg profitieren werden. "Für mich ist Gold das Erste, was sich wirklich bewegt und das Erste, was man in einem säkularen Markt abhaken kann. Aber die wirklich großen Renditen wird man wahrscheinlich mit Dingen erzielen, die sich mit Gold bewegen. Und wenn wir sehen, dass sich Gold bewegt, sehen wir in der Regel auch andere Metalle an der Spitze", so Costa.Er ging auch auf die Diskrepanz zwischen dem Goldpreis und den Goldaktien ein. Während einige Unternehmen Gewinne verbuchen konnten, haben viele nicht so gut abgeschnitten, wie es sich die Anleger angesichts der hohen Preise erhofft hatten. "Ich glaube, dass die Bergbauindustrie kurz vor einem der großen Aufschwünge steht, die wir normalerweise in der Branche sehen – 300%, 400% auf kurze Sicht", vermutete Costa und sprach von der Kapitulation frustrierter Anleger. Der Vertrauensverlust erinnere ihn an die 1970er Jahre, als man glaubte, der Sektor würde nie wieder zurückkommen. "Wenn ich mich nicht irre und es diesmal anders ist, kommt die Branche immer wieder", sagte er. "Daran glaube ich."Costa sieht Einstiegschancen und erwartet, dass die Bergbauindustrie den Goldpreis "massiv übertreffen" wird. "Ich habe noch nie eine Branche gesehen, die mehr gehasst wird als die Goldindustrie", meinte er im Interview. "Ich kenne keine Branche, die mehr gehasst wird als die Goldminen [...] Sie sind die am meisten gehasste Branche auf dem gesamten Markt, und ich denke, das ist eine riesige Chance." Abschließend ermutigte Costa die Investoren, ihre Portfolios zu positionieren, bevor die Unternehmen abheben. "Es ist an der Zeit, einzusteigen und sich keine Gedanken darüber zu machen, warum sich Bergbauunternehmen im Vergleich zu Gold nicht bewegen", bekräftigte er.© Redaktion GoldSeiten.de