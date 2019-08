RJO Futures: 1.600$ ist das nächste Ziel des Goldpreises

Eine große Kapitalmenge floss in den letzten Tagen in Gold und die Fundamentaldaten könnten das Momentum antreiben, so Phil Streible, leitender Marktstratege von RJO Futures in einem Interview mit Kitco News "Hier gab es eine unglaubliche Bewegung. Gestern flossen ungefähr 489.000 Unzen in Gold-ETFs und ungefähr 1,2 Millionen Unzen in Silber-ETFs. Das ist der höchste Goldbestand in diesem Jahr, wenn man die Derivate als Ganzes betrachtet", so Streible gegenüber Kitco.Er hob mehrere fundamentale Faktoren hervor, die den Trades zu Grunde liegen: "Ich glaube, dass wir 1.600 Dollar erreichen. Ich denke, dass die Fundamentaldaten sehr unterstützend sind. Die Fed sollte ziemlich aggressiv Zinsen senken. Am Ende könnten sie enttäuschen. Weltweit werden die Zinsen überall gesenkt. Die Handelsgespräche scheinen der größte Faktor zu sein. Wie man am Freitag sah, wurde es ziemlich hässlich zwischen Präsident Trump und China und die Goldfutures stiegen stark an und schlossen auf dem Hoch ab."Zu Silber meinte Streible, dass es noch etwas dauern könnte, bis das weiße Metall auf historisch hohe Niveaus bei 59 Dollar je Unze steige. "Ich denke, es wird eher eine organisierte Rally, aber man kann nie wissen. Wenn das große Geld auf diese Märkte kommt, gehen sie richtig ab. Es gab einige Kapitalströme in Platin. Platin stieg heute um 35 Dollar und das ist ein kleinerer Markt", sagte Streible.Er fügte hinzu, dass eine parabolische Bewegung möglich sei, es sie jedoch jetzt noch nicht erwarte.© Redaktion GoldSeiten.de