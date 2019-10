Goldpreisprognose - Wall & Main Street bullisch gegenüber Gold

Sowohl Analysten der Wall als auch Investoren der Main Street bleiben standhaft bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall, so ist aus der wöchentlichen Goldpreisumfrage von Kitco News zu erkennen.Diesmal nahmen 17 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Davon waren 12 (71%) der Meinung, dass der Preis in dieser Woche steigen wird. Weitere drei (18%) Befragte erwarten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden zwei (12%) Analysten prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.Zudem gaben auch 679 Kleinanleger ihre Meinung ab. Insgesamt 446 (65%) waren der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere 145 (21%) der Befragten erwarteten eine Abnahme des Goldpreises. Die verbleibenden 88 (13%) Kleinanleger prognostizierten Seitwärtsbewegungen.© Redaktion GoldSeiten.de