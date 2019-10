WPIC: Platinangebot aus Südafrika geht zurück

Mit einem Alter von 2 Milliarden Jahren enthüllt der südafrikanische Bushveld-Igneous-Komplex (BIC), der die weltweit größte Konzentration von Platingruppenmetallen (PGMs) enthält, noch immer weitere Mysterien innerhalb seiner Formation, schreibt der World Platinum Investment Council (WPIC) in einem Bericht . Der BIC besitzt drei primäre PGM-Erzkörper, die zusammen etwa 75% des Platins weltweit zur Verfügung stellen.Platinvorkommen sind dreimal so selten wie Gold und treten zu sehr geringen Konzentrationen in der Erdkruste auf. Weltweit werden etwa 6 Millionen Unzen Platin im Jahr abgebaut, im Vergleich zu 108 Millionen Unzen Gold; wobei 72% der jährlichen Platinproduktion aus Südafrika stammt.Die in Südafrika abgebauten Erze besitzen üblicherweise einen geringen PGM-Gehalt von 2 bis 6 Gramm je Tonne. Es braucht typischerweise etwa sechs bis zehn Monate und 40 Tonnen Erz, um eine Unze Platin herzustellen.Seit 2011 ging der Platinoutput aus Südafrika jedoch um 8% zurück. Tatsächlich zeigen die aktuellen Zahlen der südafrikanischen Regierung, dass die PGM-Produktion in den zwölf Monaten bis zum August 2019 um 12,5% gesunken ist.© Redaktion GoldSeiten.de