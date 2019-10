Trader fokussieren sich auf FOMC-Treffen in der nächsten Woche

Der Goldpreis stieg am Freitag in Asien leicht, während die Trader das Treffen der Federal Reserve in der nächsten Woche erwarten, so berichtet Investing.com . Laut dem Fed Rate Monitor Tool von Investing.com sei es wahrscheinlich, dass es erneut zu einer Zinssenkung um 0,25 Basispunkte kommen wird.Währenddessen drängte der US-Präsident auf noch mehr Zinssenkungen und orientiert sich an den rückläufigen Zinsen anderer Banken. "Die Federal Reserve ist fahrlässig mit ihren Aufgaben, wenn der Leitzins nicht gesenkt wird und, im Idealfall, stimuliert. Werft einen Blick auf unsere Konkurrenten in der Welt. In Deutschland und anderen Länder wird man sogar bezahlt, um Geld zu leihen. Die Fed erhöhte die Zinsen zu schnell und ist zu langsam, sie zu senken!", so der Präsident in einem Twitter-Beitrag.In Europa ließ die Europäische Zentralbank (EZB) die Geldpolitik am Donnerstag unverändert. Mario Draghi, dessen Negativzinsen viel dazu beigetragen hat, Gold in diesem Jahr nach oben zu katapultieren, setzte sich als EZB-Präsident nun zur Ruhe und übergab die Zügel Christine Lagarde.© Redaktion GoldSeiten.de