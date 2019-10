Agnico-CEO erwartet Rekordpreis von 2.000 Dollar in 2-3 Jahren

CEO von Agnico Eagle Mines Ltd , Sean Boyd, erwartet, dass der Goldpreis angesichts der weltweiten, wirtschaftlichen Unsicherheit und Defizitausgaben weiterhin an Stärke gewinnen wird, so berichtet Bloomberg . Das Metall könnte in den nächsten zwei bis drei Jahren sogar rekordverdächtige 2.000 Dollar je Unze erreichen."Regierungen konzentrieren sich darauf, einen Defizithaushalt und -ausgaben am Laufen zu halten; dieser lockere Ansatz ist gut für Gold", erklärte Boyd in einem Telefoninterview am Donnerstag. "Wir verzeichnen weiterhin gute Käufernachfrage aus China, Indien und die größten Käufe stammen seit Anfang der 1970er Jahre von den Zentralbanken."Agnico veröffentlichte erst kürzlich die Quartalsergebnisse, aus denen eine Quartalsproduktion von 476.937 Unzen Gold hervorging; dies schlug die vorherigen Schätzungen der Analysten. Die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2019 erhöhte das Unternehmen auf eine Spanne von 1,77 Millionen bis 1,78 Millionen Unzen.© Redaktion GoldSeiten.de