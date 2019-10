Indiens Zentralbank dementiert Berichte über Verkauf von Goldreserven

Indiens Zentralbank hat kürzlich kein Gold verkauft und handelt auch nicht mit dem Metall, berichtet der Nachrichtendienst BNN Bloomberg unter Berufung auf eine Twitter-Nachricht der Bank vom Sonntag.Die Zeitung Economic Times hatte am Freitag berichtet, dass die Reserve Bank of India (RBI) seit Juli Goldtransaktionen durchführen würde. Demnach hätte sie Gold im Wert von 5,1 Milliarden Dollar gekauft und Gold im Wert von 1,15 Milliarden Dollar verkauft. Die Zeitung berief sich auf Daten aus der wöchentlichen Statistik der RBI."Die Wertschwankung, die das wöchentliche statistische Beiheft zeigt, ist auf eine Umstellung der Neubewertung von monatlicher auf wöchentliche Basis zurückzuführen und basiert auf dem internationalen Goldpreis und dem Wechselkurs", so die RBI auf Twitter. Per 18. Oktober betragen die Goldreserven der Zentralbank den neuesten Daten zufolge einen Wert von ca. 27 Milliarden Dollar, so BNN Bloomberg.© Redaktion GoldSeiten.de