Kinross Gold - die Unterstützung wackelt!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. notiert derzeit exakt im Bereich der wichtigen Unterstützung rund um 4,30 USD. Der morgige Wochenschlussstand sollte in diesem Kontext oberhalb dieses Niveaus liegen, um einen tendenziellen Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 5,20 USD zu initiieren.Ein Rückgang unter 4,30 USD, insbesondere unter das tiefere Tief vom November, könnte im weiteren Verlauf zu stärkeren Kursverlusten bis hin zu Unterstützungszone bei 3,40 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.