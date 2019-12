Palladiumpreis überschreitet 2.000 $ je Unze

Der Palladiumpreis durchbrach die 2.000-Dollar-Marke auf einen neuen Rekordstand in einem starken Jahresvorstoß, der durch anhaltendes weltweites Angebotsdefizit angetrieben wird, berichtet Bloomberg . Laut Marktbeobachtern wird dieses Defizit schwer zu füllen sein."In den meisten Fällen werden hohe Preise mit hohen Preisen behoben, doch nicht bei Palladium", so Tai Wong von BMO Capital Markets bevor die 2.000-Dollar-Marke durchbrochen war. Er bezieht sich laut Bloomberg darauf, dass eine Rally neuen Ausstoß auslöst, der dann zu einem Preisnachlass führt.Der Palladiumpreis ist 2019 auf neue Niveaus gestiegen, da strengere Emissionsvorschriften die Nachfrage nach dem Metall, das in Autokatalysatoren verwendet wird, anregten, während das Angebot noch nicht darauf reagieren konnte. Citigroup Inc. prognostiziert einen Preisanstieg auf 2.500 Dollar je Unze in ersten Halbjahr 2020.Der Spotpreis von Palladium stieg laut Bloomberg zwischenzeitlich auf 2.000,35 Dollar je Unze. Dieses Jahr ist er bereits 58% gestiegen und kurz davor, einen siebten Quartalsanstieg abzuschließen.Das Verhältnis von Gold zu Palladium liegt bei 1:0,74. Der Goldpreis beträgt zurzeit also knapp zwei Drittel des Palladiumpreises. Seit August dieses Jahres vergrößert sich der Preisunterschied zwischen den beiden Metallen stetig. Wie Bloomberg zuvor berichtete, überstieg der Palladiumpreis bereits letzte Woche Donnerstag das Allzeithoch des Goldpreises in Höhe von 1.921,17 Dollar je Unze von 2011.© Redaktion GoldSeiten.de