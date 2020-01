WHO untersucht Coronavirus; Ausbruch könnte Wirtschaftswachstum in China schaden

Der Goldpreis stieg am Donnerstag in Asien aufgrund Sorgen um den Coronavirus-Ausbruch in China leicht, wie Investing.com berichtet. Über Nacht kündigten British Airways und Lufthansa an, dass man alle Flüge nach China storniert habe, während Toyota erklärte, dass man die Fahrzeugproduktion im Land aussetzen würde.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird sich heute im Verlauf des Tages treffen, um zu entscheiden, ob der Virusausbruch ein weltweites Anliegen ist. Bisher wurden anhand chinesischer Daten 170 Todesfälle festgestellt.Zhang Ming, ein Volkswirtschaftler der Chinese Academy of Social Sciences, erklärte, dass das Wirtschaftswachstum Chinas aufgrund des Coronavirus auf 5% oder sogar niedriger zurückgehen könnte; das könnte politische Entscheidungsträger möglicherweise dazu zwingen, stimulierende Maßnahmen einzuführen.© Redaktion GoldSeiten.de