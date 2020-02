WPIC: Platin profitiert von Diesel-Hybrid-Fahrzeugen

Ein strikter, neuer Standard für die Kohlenstoffdioxidemissionen von Fahrzeugen wurde in Europa eingeführt. Sollten die Autohersteller sich nicht an diese Richtlinie halten, drohen hohe Geldstrafen, so schreibt der World Platinum Investment Council (WPIC) in einem Bericht Demnach werden Autohersteller dazu ermutigt, diejenigen ihrer Fahrzeugmodelle zu bewerben, die effizienter in Sachen Kohlenstoffdioxid (CO2) sind, einschließlich Hybrid-Fahrzeuge. Hybrid-Fahrzeuge, insbesondere Diesel-Hybrid-Fahrzeuge, bieten eine bessere Kraftstoffeffizienz, was weniger Kohlenstoffdioxidemissionen bedeutet.Diesel-Fahrzeuge könnten somit ein wichtiger Teil der Strategien sein, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Und Platin bleibt ein Primärmetall bei der Herstellung von Dieselkatalysatoren. Milde Diesel-Hybrid-Fahrzeuge produzieren deutlich weniger CO2 als ähnliche Benzin- oder sogar Diesel-Fahrzeuge.Die zunehmenden Verkäufe von Diesel-Hybrid-Fahrzeugen werden Autoherstellern dabei helfen, die allgemeinen CO2-Emissionen zu reduzieren und so Geldstrafen zu vermeiden. Zunehmende Verkäufe dieser Fahrzeuge sind positiv für die Nachfrage nach Platin.© Redaktion GoldSeiten.de