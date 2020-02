Barrick Gold - And lift off!

Entgegen dem allgemeinen Trends im Sektor der Goldminenaktien, konnte Barrick Gold Corp. in der zurückliegenden Handelswoche ein neues Jahreshoch erklimmen, das knapp unterhalb der 20 USD Marke lag. Der Schlusskurs von genau 19,72 USD am 14. Februar entspricht zudem dem höchsten Wochenschlusskurs seit April 2017! Wie viel Potenzial hat die Aktie jetzt noch?In Bezug auf den Goldpreis macht Barrick Gold seinem Namen jetzt zumindest wieder alle Ehre. Nachdem die neuen Rallyhochs bei Gold im Januar mit über 1.600 USD nicht nachvollzogen wurden und die Aktie im Zuge dessen nicht einmal die letzten signifikanten Hochs aus dem September 2019 überwinden konnte, holen die Bullen jetzt Einiges nach.Im Rahmen der letzten Analyse vom 1. November 2019 "Barrick Gold - Die Bullen bauen sich ihre Startrampe!" wurde ein Anstieg über 20 bis hin zu 23 USD skizziert und beschrieben, der sich durch die damalige korrektive Flagge (aka "Startrampe") herleiten ließ. Zitat: "Es könnte sein, dass es innerhalb der Flagge zu einem neuen Korrekturtief auf ca. 16,30 USD kommt. Auf der anderen Seite könnte dieses negiert werden, sobald Barrick per Tagesschlusskurs über ca. 17,70 USD steigt und damit die Flagge nach oben verlässt. In diesem Fall könnte das der Startschuss für die beschriebene Rally sein."16, 30 USD wurden in der Tat noch vollständig ausgeschöpft. Am 12. November 2019 kam es mit 16,07 USD zu einem Beinahe-Test der 16 USD Marke. Im Zuge dieses finalen Korrekturtiefs wurde die besagte Flagge sogar kurzzeitig und marginal nach unten verlassen. Bis heute konnte Barrick jedoch wieder über 20 Prozent zulegen und den skizzierten Pfad einschlagen. Besonders die letzten Handelswoche hatte es mit einem Wochensaldo von 8,41 Prozent in sich. ZuletztAktuell steht die Aktie von Barrick Gold an der erwähnten Widerstandszone, die zwischen ca. 19,70 bis 20,80 USD verläuft. Dieser mittelfristig sehr wichtige Chart-Bereich könnte nochmals etwas "tricky" und heikel werden. Bei einer Überwindung dieser charttechnischen Zone, könnte der Aktienkurs jedoch oberhalb von ca. 20,80 USD weiter steigen und sogar die Hochs aus dem Sommer 2016 bei ca. ca. 22,90 bis 23,47 USD anpeilen.Anleger, die Barrick Gold Anteile ihr Eigenen nennen und neben der gestiegenen Dividende auch den Kurs im Auge behalten wollten, sollten sich am intakten Aufwärtstrend orientieren, der aktuell bei ca. 18,30 USD verläuft!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.