Palladium stellt andere Edelmetalle in den Schatten

Die Edelmetallprise konnten zuletzt allesamt deutlich zulegen, doch Palladium übertrifft Gold, Silber und Palladium bei Weitem. Das weiße Metall liegt aktuell bei 2.795,50 USD und verzeichnet somit immer neue Rekorde.Laut Kitco News hatten viele Analysten in diesem Jahr mit niedrigeren Kursen sowie einer Preiskorrektur gerechnet. So auch Suki Cooper, Edelmetallanalystin bei Standard Chartered. Die Preise seien höher gestiegen, als man erwartet hatte. Nun halte man weitere Preissteigerungen für wahrscheinlich, eventuelle Rücksetzer seien voraussichtlich nur von kurzer Dauer.Interessant sei nun die weitere Entwicklung des Coronavirus. Sollte die Fahrzeugproduktion einbrechen, werde dadurch auch die Nachfrage der Branche nach Palladium sinken. Immerhin, so betont Copper, sei die Preisrallye auf die industrielle Nachfrage zurückzuführen, nicht die Investmentnachfrage. Allerdings werde sich der Markt selbst im Fall einer geringeren Nachfrage der KFZ-Branche in diesem Jahr in einem Angebotsdefizit befinden.