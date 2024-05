Simbabwe erklärt neuen ZiG zur offiziellen Währung

Das simbabwische Finanzministerium hat am Dienstag die neu eingeführte goldgedeckte Währung zur offiziellen Tauscheinheit für Transaktionen erklärt und wird in Kürze Regeln einführen, um sicherzustellen, dass sich Unternehmen an den offiziellen Kurs halten, wie Reuters berichtet. Obwohl die Währung seit ihrer Einführung Anfang April auf dem offiziellen Markt stabil geblieben ist, hatte der Kurs des Zimbabwe Gold (ZiG) auf dem Parallelmarkt einen schwierigen Start, da die Händler einen Aufschlag von 65% auf den offiziellen Kurs verlangten, um Dollars zu erhalten.Einige Supermärkte verlangen von Kunden, die in der neuen Währung bezahlen, einen Aufschlag auf den Marktkurs von 13,6 ZiG pro US-Dollar, während informelle Händler den ZiG ablehnen. "Um eine korrekte Preisgestaltung zu gewährleisten, wird die Regierung in Kürze die notwendigen Vorschriften einführen, um sicherzustellen, dass kein anderer als der offizielle Wechselkurs für die Preisgestaltung aller Waren und Dienstleistungen verwendet wird", verkündete Finanzminister Mthuli Ncube in einer Erklärung.Die Regierung hat sich seit der Einführung des ZiG bemüht, ihn über Wasser zu halten, und im vergangenen Monat eine Blitzaktion gegen illegale Devisenhändler gestartet. Dies ist der vierte Versuch Simbabwes, innerhalb von zehn Jahren eine eigene Währung einzuführen. Das südafrikanische Land hatte im vergangenen Monat den Zimdollar abgeschafft, nachdem dieser seit Jahresbeginn 70% seines Wertes verloren hatte.© Redaktion GoldSeiten.de