Joe Cavatoni: Goldrausch noch nicht vorbei, Ostmärkte treiben Preise

In einem Gespräch mit dem Investing News Network erläuterte Joe Cavatoni, Senior Market Strategist für Amerika beim World Gold Council, den jüngsten Bericht der Organisation über die Trends bei der Goldnachfrage. Neben den wichtigsten Nachfragetreibern wie den Käufen der Zentralbanken hob er die unterschiedliche Stimmung in Ost und West hervor. "Wir leben in einer interessanten Zeit. Im Moment wird der Preis weniger von den Erwartungen bezüglich der US-Zinsen und des US-Dollars beeinflusst, sondern mehr von den geopolitischen und allgemeinen Aussichten für Investitionen in den asiatischen Märkten, den östlichen Märkten. Und das hat zu einem echten Stimmungsumschwung bei den Investoren weltweit geführt", so Cavatoni.Er fügte hinzu, dass westliche Investoren in der Regel dann in Gold investieren, wenn der Goldpreis hoch ist. Jetzt stehen sie jedoch an der Seitenlinie und warten darauf, dass die Preise wieder fallen. Umgekehrt kaufen östliche Investoren, die normalerweise ihre Käufe bei höheren Preisen einschränken würden, weiter. Cavatoni nannte die Sorgen um die Währung und den Immobiliensektor in China als einen Grund für diese Entwicklung.Insgesamt sieht er nach den Rekordgewinnen zu Jahresbeginn mehr Spielraum für Gold. "Das Aufwärtspotenzial ist wirklich spannend zu beobachten, aber es ist definitiv ein Zeichen dafür, dass mehr als nur strategische Investitionen im Spiel sein könnten. Wahrscheinlich sind auch einige spekulative Investitionen im Spiel, sei es in Nord- und Südamerika oder in Übersee in Asien. Das ist etwas, das wir sehr genau beobachten", erklärte er.Abschließend empfahl Cavatoni, ein Auge auf Überraschungen und die US-Wahlen zu haben. "Ich erinnere die Leute immer daran, das Risiko eines systemischen Ereignisses, sei es geopolitischer oder anderer Art, nicht zu unterschätzen. Man sollte nicht übersehen, dass die Finanzinstitutionen, Banken usw. unter großem Druck stehen", sagte er. "Aber ich würde auch hinzufügen, dass die Menschen sehr darauf achten sollten, dass in den USA ein Wahljahr ist."© Redaktion GoldSeiten.de